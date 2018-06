Port Elizabeth (dpa) - Nach dem Happy End in Südafrika hat Joachim Löw seine mit WM-Bronze dekorierte junge Mannschaft gelobt. «Champions stehen wieder auf, wenn sie mal verloren haben», sagte der Bundestrainer nach dem 3:2 gegen Uruguay im «kleinen Finale» um Platz drei. Mit dem Kraftakt zeigte die stark ersatzgeschwächte deutsche Fußball-Nationalelf in Port Elizabeth eine positive Reaktion nach dem Halbfinal-K.o. gegen Spanien. Morgen früh soll der Airbus 380 der Lufthansa in Frankfurt am Main landen. Einen großen Empfang wird es nicht geben, die Spieler werden gleich ihren Urlaub antreten.

