FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> ist am Montag wieder unter die Marke von 1,26 US-Dollar gesunken. Die Gemeinschaftswährung kostete am Morgen 1,2596 Dollar, nachdem sie am Freitag noch über 1,27 Dollar geklettert war. Der Dollar war 0,7937 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,2637 (Donnerstag: 1,2660) Dollar festgesetzt.

"Ungeachtet dieser kleinen Verschnaufpause bleiben wir auf Wochensicht optimistisch gestimmt für die Gemeinschaftswährung", heißt es in einer Studie der Landesbank Hessen-Thüringen. Die neue Woche beginne zunächst aber ruhig. Am Montag stünden keine entscheidenden Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Erst im Wochenverlauf ändere sich dies. Die US-Daten dürften dabei das Bild einer an Schwung verlierenden Konjunkturerholung bestätigen.