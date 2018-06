New York (dpa) - Trotz eines Rekordstarts haben sich die Vampire und Werwölfe von «Eclipse - Bis(s) zum Abendrot» nach nur einer Woche von ihrem Spitzenplatz in den US-Kinocharts verdrängen lassen.

Zur Nummer eins des Wochenendes wurde der Newcomer «Ich - Einfach Unverbesserlich», ein Trickfilm im neuen 3D-Format. Nach vorläufiger Schätzung des «Hollywood Reporter» startete der erste 3D-Animationsfilm des Studios Universal Pictures mit 60,1 Millionen Dollar (knapp 48 Millionen Euro).

Damit hat der Film nicht nur fast doppelt so viel wie erwartet eingespielt. Er ist nach nur drei Tagen auch nicht mehr weit von seinen Produktionskosten von 69 Millionen Dollar entfernt. In dem niedlichen Film spricht Steve Carell («Jungfrau (40), männlich, sucht?») den zweitgrößten Schurken der Welt, der den Mond klauen will, um die Nummer eins unter den Bösewichtern zu werden. Stattdessen wird er aber zum liebevollen Adoptivvater - natürlich nicht auf dem direktesten Wege.

«Eclipse» musste sich mit Platz zwei zufriedengeben. Der mit Spannung erwartete dritte Teil der «Twilight»-Serie kam auf ein Wochenendergebnis von «nur noch» 33,4 Millionen Dollar, hat aber nach knapp zwei Wochen in den USA und Kanada schon 237 Millionen eingebracht. Das ist ein hauchdünner Vorsprung gegenüber seinem Vorgänger «New Moon», der im gleichen Zeitraum 236 Millionen Dollar vorzeigen konnte. Rang drei ging an den neuen «Predator», ein Remake des Arnold-Schwarzenegger-Blockbusters von 1987 - jetzt mit Adrien Brody in der Hauptrolle. Gut 25 Millionen spielte er an seinem ersten Wochenende ein.

Nicht weit dahinter, obwohl schon an seinem vierten Wochenende, liegt «Toy Story 3» mit 22 Millionen Dollar. Damit hat das Familienabenteuer, auch ein computeranimierter 3D-Trickfilm, jetzt schon 340 Millionen Dollar eingespielt - das beste Ergebnis in diesem Jahr. Auf Platz fünf kommt «Die Legende von Aang» mit 17,2 Millionen Dollar an seinem zweiten Wochenende. Damit hat der Film des in Indien geborenen US-Amerikaners M. Night Shyamalan in seinen ersten zehn Tagen die 100-Millionen-Marke geknackt.

Auf Platz sechs liegt mit 16,4 Millionen Dollar «Kindsköpfe» nur knapp hinter «Aang». Der Rest der Top-Ten verfehlte die Zehn-Millionen-Marke deutlich: Tom Cruise und Cameron Diaz kamen in «Knight and Day» (7) nur auf 7,8 Millionen und «Karate Kid» (8) auf 5,7 Millionen. Das «A-Team» (9) blieb mit 1,8 Millionen erneut hinter den Erwartungen und lag nur knapp vor der für nur sieben Millionen Dollar gedrehten Komödie «Cyrus (10), die es auf 1,4 Millionen brachte.

Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende für Kinokarten vier Prozent mehr ausgegeben als am Vorjahreswochenende. Verantwortlich dafür sind allerdings nicht nur die Filme selbst, sondern die deutlich teureren Karten. Für die 3D-Abenteuer sind manchmal fast 20 Dollar fällig.