Inhalt Seite 1 — Paul Auster und das Geheimnis des Schreibens Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Der amerikanische Erfolgsautor Paul Auster stellt ein neues Buch in Deutschland vor. «Unsichtbar» ist sein 15. Roman. Außer Belletristik schreibt der 63-jährige New Yorker Songs, hat mehrere Gedichtbände herausgegeben und Filme gemacht. Bei einem Gespräch in Brooklyn (New York) beschrieb er, wie er vorgeht.

Wie entstehen Ihre Bücher?

Auster: «Das ist ein organischer und völlig unerklärlicher Prozess. Alles kommt von innen, aus dem Unbewussten. Irgendwann taucht etwas auf. Meistens sind es Charaktere, die mir durch den Kopf gehen, und je mehr ich mich mit ihnen beschäftige, desto klarer werden die Geschichten, die zu ihnen gehören.»

Kann das Warten auf diese Einfälle zur Qual werden?

Auster: «Nein, heute nicht mehr. Es gab eine Zeit, in der ich das Konzept für mehrere Bücher gleichzeitig im Kopf hatte. Ich schrieb eins, legte eine kurze Pause ein und begann mit dem nächsten. Mit meinen letzten Romanen lief das anders. Wenn ich einen abgeschlossen hatte, war nichts mehr da, nur noch Leere.

Nach «Unsichtbar» habe ich zum Beispiel sieben Monate gelesen und nachgedacht bis ich wieder schreiben konnte. Aber dann stand ich auf einmal in Flammen: 300 Seiten in vier bis fünf Monaten. (Austers 16. Roman, «Sunset Park», kommt im November in den USA heraus.) So schnell war ich noch nie.»

«Unsichtbar» enthält etliche biografische Details aus ihrem Leben, darunter den Besuch des Protagonisten in Paris unmittelbar vor der 68er Revolution. Verkörpert Adam Walker den jungen Paul Auster?