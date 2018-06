Madrid (dpa) - Spanien hat die Helden von Südafrika gefeiert: Nach dem historischen WM-Sieg bereiteten hunderttausende Menschen der Fußball-Nationalmannschaft in Madrid einen begeisterten Empfang.

Bei fast 40 Grad Hitze fuhr die «selección» in einem offenen Doppeldeckerbus durch das Zentrum der spanischen Hauptstadt. «Campeones, campeones, oé, oé, oé!», jubelten die Fans den Spielern und Trainer Vicente del Bosque zu. Diese reckten stolz den Pokal in den Himmel.

Die ganze Welt verneigte sich vor der «Goldenen Generation» um Siegtorschütze Andrés Iniesta, Xavi und Torwart-Gigant Iker Casillas. Der Welt- und Europameister machte sich durch den 1:0-Finalsieg nach Verlängerung gegen die überharten und frustrierten Holländer endgültig unsterblich.

«Von hier in die Ewigkeit. Es war der bislang wichtigste Sieg in der Geschichte des spanischen Sports», titelte «El Mundo». Und «El Pais» schrieb: «Es ist eine Ode an die Freude: Spanien ist Weltmeister. (...) Es ist auch das Epos, das dem spanischen Sport noch fehlte.»

Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero begoss den Triumph mit Sekt und gestand: «Auch ich habe vor Freude geweint.» Tennis-Hero Rafael Nadal war gleich nach dem Abpfiff im Johannesburger Soccer City-Stadion in die Kabine gestürmt. «Ich habe geheult wie ein kleiner Junge», bekannt der Weltranglisten-Erste tief gerührt, «man muss jetzt ein Jahr feiern, weil es unglaublich ist.»

Als Höhepunkt des Triumphzuges organisierten die Stadt und der spanische Fußballverband (RFEF) eine Riesenfiesta auf einer Esplanade nahe dem Stadtpark Casa de Campo, die bis zu 150 000 Menschen Platz bietet. Angesichts der großen Hitze spritzte die Feuerwehr immer wieder Wasser in die Menge.

Nach ihrer Ankunft in Madrid war «La Roja» (die Rote) zunächst von König Juan Carlos empfangen worden. «Ihr habt das ganze Land begeistert und unsere kühnsten Träume wahr werden lassen», sagte der 72-jährige Monarch. Die «selección» habe zudem Spanien geeint und Sportlichkeit sowie Teamgeist bewiesen. «Dafür danke ich euch im Namen des ganzen Volkes.»