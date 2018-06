Inhalt Seite 1 — Sparer sollen besser geschützt werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - Sparer in der Europäischen Union sollen bei Bankenpleiten besser abgesichert werden. Auf die Geldhäuser kommen deshalb hohe Kosten zu. Die Not-Reserven sollen innerhalb von zehn Jahren von rund 19 Milliarden Euro auf rund 150 Milliarden Euro steigen, schlug die EU-Kommission vor.

1,5 Prozent der erstattungsfähigen Einlagen müssen demnach vorgehalten werden. Aus Deutschland kam Kritik von den Genossenschafsbanken.

Die gesetzliche Deckungssumme für Sparer, die bereits im Zuge der Finanzkrise auf 100 000 Euro angehoben wurde, bleibt auf dieser Höhe. Bei einer Banken-Insolvenz soll das Geld aber innerhalb einer Woche an die Sparer ausgezahlt werden - bisher dauert das Wochen oder Monate.

EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier sagte mit Blick auf Deutschland und Österreich, dortige Systeme sollten bewahrt werden. Er habe mit Verantwortlichen der Sparkassen und Genossenschaftsbanken gesprochen. Diese Kreditinstitute betreiben eigene Notfonds.

Kritik kam aber von den deutschen Genossenschaftsbanken. Deren «Institutssicherung» schütze die Einlagen der Sparer «stets vollumfänglich», schrieb der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Es könnte nun dazu kommen, dass zwei Fonds nötig sind: eine gesetzliche Einlagensicherung und die bisherige Institutssicherung. Es seien «erhebliche zusätzliche Mittel» für die Einlagensicherung aufzubringen, monierten die Genossenschaftsbanken.

Der österreichische Finanzminister und Vizekanzler Josef Pröll sagte zu Barniers Vorschlägen: «Ich halte das für eine richtige Debatte. Die Herausforderung ist, dass die Banken dadurch nicht abermals in Eigenkapital- und Finanzierungsschwierigkeiten kommen. Da das Bankensystem in Europa immer noch sehr fragil ist, müssen wir darauf achten, in diesem Bereich ein vernünftiges System zu etablieren.»

EU-Experten machten klar, dass die Kommission die Auszahlungen im Insolvenzfall auf 100 000 Euro begrenzen will - es soll also nicht mehr geben. «Eine Grenze ist nötig, damit das Geld nicht dahin wandert, wo es im Notfall am meisten Geld gibt», hieß es. Die Grenze stelle kein Problem dar: Bei 100 000 Euro seien in Deutschland 96 Prozent aller Konten abgedeckt.