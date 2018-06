Berlin (dpa) - Die Hitzewelle macht der Bahn schwer zu schaffen. Auch heute gab es wieder Probleme mit aufgeheizten Waggons. Am Wochenende waren in mehreren ICE die Klimaanlagen ausgefallen. Mehrere Schüler erlitten einen Hitzekollaps. Die Bahn will die Kälteanlagen nun besonders überprüfen. Schwierigkeiten bekam die Bahn am Nachmittag auch durch heftige Unwetter. Der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen kam zwischenzeitlich fast komplett zum Erliegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.