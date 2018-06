Düsseldorf (dpa) - SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen wollen heute in Düsseldorf ihren Koalitionsvertrag unterzeichnen. Parteitage hatten am Wochenende die Vereinbarungen fast ohne Gegenstimmen gebilligt. Geplant ist eine Minderheitsregierung. SPD und Grünen fehlt im Landtag eine einzige Stimme zur absoluten Mehrheit. Am Mittwoch will sich die SPD-Landeschefin Hannelore Kraft zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Ein Parteitag der Linken hatte der Fraktion empfohlen, sich bei der Wahl zu enthalten und damit Kraft die Wahl im zweiten Wahlgang zu ermöglichen.

