Frankfurt/Main (dpa) - Die WM-Bronzemedaillen-Gewinner sind wieder in der Heimat. Am Morgen landeten Jogi Löw und seine «Boy Group» mit dem neuen Airbus A 380 auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Während des Fluges von Südafrika nach Deutschland hatte Lufthansa-Chefpilot Kapitän Jürgen Rap, der den DFB-Tross an den Kap geflogen hatte, mit Endspiel-Informationen versorgt. Shooting Star Thomas Müller konnte über den Wolken doppelt jubeln. Da im WM-Endspiel von Johannesburg weder der Spanier David Villa noch der Niederländer Wesley Sneijder trafen, wurde er Torschützenkönig der Fußball- WM.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.