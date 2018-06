Nairobi (dpa) - Bei Bombenanschlägen auf Fußballfans in Vororten der ugandischen Hauptstadt Kampala sind am späten Abend mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100 wurden verletzt. Die Polizei geht von einem Anschlag somalischer Terroristen aus. Während die Polizei von zwei kurz aufeinanderfolgenden Bombenexplosionen in einem äthiopischen Restaurant in Kampala und in einem Rugbyclub berichtete, sprach die Zeitung «Daily Monitor» von einer dritten Explosion in einem Vorort Kampalas.

