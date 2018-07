Bonn (dpa) - Das Eisenbahnbundesamt hat mit der Untersuchung der ICE-Züge begonnen, in denen die Klimaanlagen ausgefallen waren. In einem Fall hatten neun Schüler einen Hitzekollaps erlitten. Überprüft würden die Fahrzeuge und die betrieblichen Abläufe, sagte ein Behördensprecher der dpa. Zur Untersuchung und möglichen Folgemaßnahmen konnte er noch nichts sagen. Geprüft werde auch, ob es in der Vergangenheit bereits Vorfälle wie am Wochenende gegeben habe. Die Bundespolizei ermittelt in dem Zusammenhang wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung.

