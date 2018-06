Frankfurt/Main (dpa) - Nach den abgebrochenen Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn will der Konzern für die 165 000 Beschäftigten Ende des Monats ein Angebot vorlegen. Es werde am 29. Juli ein konkretes Angebot vorgelegt, sagte ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur dpa in Frankfurt. Dort hatten die Bahn und das Gewerkschaftsbündnis Transnet/GDBA am Vormittag ihre Gespräche nach nicht einmal drei Stunden vertagt. Die Arbeitnehmerseite kritisierte, dass der Konzern nicht sofort ein Angebot gemacht hatte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.