New York (dpa) - Der führende Aluminiumkonzern Alcoa hat die neue Bilanzsaison in den USA mit guten Zahlen eröffnet. Die Nachfrage nach dem leichten Metall stieg deutlich an. Das gab auch der Börse in Deutschland Auftrieb.

Denn Aluminium wird in einer ganzen Reihe wichtiger Industriezweige verwendet. Der Dax legte bis zum Dienstagmittag um mehr als 1,4 Prozent zu. Der Umsatz rückte im zweiten Quartal auf 5,2 Milliarden Dollar (4,1 Milliarden Euro) vor, gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Mit vollen Auftragsbüchern im Rücken kehrte Alcoa in die schwarzen Zahlen zurück.

Es gab einen Gewinn von unterm Strich 136 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 454 Millionen ein Jahr zuvor und einem Minus von 201 Millionen Dollar noch im ersten Quartal.

Die Aussichten für Alcoa und das Aluminium-Geschäft seien hervorragend, sagte der aus Deutschland stammende Konzernchef Klaus Kleinfeld am Montag in New York. Der Konzern hob die Jahresprognose für das Nachfrageplus bei Aluminium von 10 auf 12 Prozent an.

Alcoa waren in der Krise nicht nur die Bestellungen weggebrochen, auch die Alupreise fielen stark. Beides zog seitdem wieder an. Einsparungen sorgten auf der Kostenseite für Entlastung. Kleinfeld hatte in der Krise Zehntausende von Stellen gestrichen, Sparten verkauft und wie die Wettbewerber die Produktion massiv gedrosselt.

Der teure Umbau gepaart mit der Krise hatte Alcoa in den Vorquartalen die hohen Verluste einfahren lassen. Ein ums andere Mal enttäuschte das Unternehmen. Nun nannte der Konzern auch die gestiegene Produktivität sowie niedrigere Energiekosten und günstigere Wechselkurse als Gründe für die besseren Zahlen. Die Alcoa-Aktie legte nachbörslich zeitweise um 3 Prozent zu.

Die Börsianer schauen bei Alcoa besonders genau hin. Die Zahlen gelten wegen der breiten Verwendung von Aluminium als eine Art Richtungsanzeiger für die gesamte Wirtschaft. Die Autoindustrie setzt das leichte Metall unter anderem für Motorenblöcke ein, die Flugzeughersteller bauen daraus Rumpf und Tragflächen.