Düsseldorf (dpa) - Mehr als zwei Monate nach der Landtagswahl soll in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch der Machtwechsel vollzogen werden. SPD-Chefin Hannelore Kraft will sich zur ersten Ministerpräsidentin im bevölkerungsreichsten Bundesland wählen lassen.

Die Linke macht dazu den Weg frei. Sie will sich bei der Abstimmung enthalten, wie ein Fraktionssprecher am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Kraft kann mit den Stimmen von SPD und Grünen sowie Enthaltung der Linken im zweiten Wahlgang Chefin einer Minderheitsregierung werden.

Der Landtag wählte am Dienstag den bisherigen Umweltminister Eckhard Uhlenberg (CDU) mit großer Mehrheit zum neuen Parlamentspräsidenten. Bei der Wahl der Vizepräsidenten musste Kraft eine Schrecksekunde überstehen. Die Kandidatin der Linken, Gunhild Böth, fiel zunächst durch. Nachdem Kraft und Grünen-Fraktionsvize Reiner Priggen bei ihren Abgeordneten für die Wahl Böths geworben hatten, reichte es für die 58-Jährige im zweiten Wahlgang zur notwendigen Mehrheit. CDU und FDP werfen der Lehrerin vor, sich nicht klar genug vom Unrechtscharakter der DDR zu distanzieren.

Mit der Empfehlung an ihre elf Abgeordneten, sich bei der Wahl Krafts zu enthalten, folgt die Linksfraktion dem Votum eines Landesparteitags vom Wochenende. Trotz des gescheiterten Sondierungsgesprächs mit SPD und Grünen will die Partei die Ablösung der schwarz-gelben Koalition von CDU-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers nicht blockieren. Am Montag hatten SPD und Grüne ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet.

Um schon im ersten Wahlgang zur Ministerpräsidentin gewählt zu werden, benötigt Kraft die absolute Mehrheit. Das sind 91 der 181 Landtagsabgeordneten. Dafür haben SPD und Grüne genau eine Stimme zu wenig. Würde das rot-grüne Lager geschlossen für Kraft stimmen und zudem mindestens ein Abgeordneter von CDU, FDP oder Linksfraktion, wäre Kraft auf Anhieb gewählt.

Die Spitzen von CDU und FDP haben ihre Fraktionen aber auf ein geschlossenes «Nein» eingeschworen. Rüttgers warnte seine Partei vor einer «Regierung gegen die Mehrheit und ohne gesunden Menschenverstand». Der neue CDU-Landtagsfraktionschef Karl-Josef Laumann befürchtet «die linkeste Landesregierung, die das Land jemals hatte».

Ihr rot-grünes Kabinett will Kraft erst am Donnerstag vorstellen. Dann sollen die neuen Minister auch im Parlament vereidigt werden. Der künftigen rot-grünen Regierung sollen zehn Minister angehören, davon sieben der SPD und drei der Grünen. Grünen-Fraktionschefin Sylvia Löhrmann soll Vizeregierungschefin und Schulministerin werden. Während die Besetzung der Grünen-Ministerposten bereits feststeht, wird über die übrigen Positionen noch spekuliert.