Leverkusen (dpa) - Bundesliga-Rückkehrer Michael Ballack ist zur Unterzeichnung des vor drei Wochen ausgehandelten Zweijahresvertrags bei Bayer 04 Leverkusen eingetroffen. «Er wird heute formal seine Unterschrift leisten», sagte Bayer-Mediendirektor Meinolf Sprink.

Außerdem ist der 33 Jahre alte Fußball-Nationalspieler medizinisch untersucht worden und hat mit den Ärzten die weiteren Rehabilitationsmaßnahmen besprochen. Wann Ballack, der wegen einer Fußverletzung die WM in Südafrika absagen musste, das Training beim Werksclub aufnehmen kann, ist noch offen. Bayer bestreitet den Bundesligaauftakt (ab 20. August) bei Borussia Dortmund.

Offiziell vorgestellt wird Ballack, der schon zwischen 1999 und 2002 bei Bayer 04 spielte, an seiner alten Wirkungsstätte in Leverkusen am 14. Juli. Mit Spannung wird dabei auch erwartet, wie er sich zum Streit um die Kapitänsbinde in der Nationalmannschaft äußern wird. WM-Interimskapitän Philipp Lahm hatte in Südafrika gesagt, dass er die Binde freiwillig nicht hergeben wolle. Ballack hat dazu bisher geschwiegen und sich auch nicht an der Diskussion über seine Zukunft in der Nationalmannschaft beteiligt.

Unterdessen ist der «Hype» um den Zwölf-Millionen-Euro-Einkauf in der Industriestadt seit Bekanntgabe des ablösefreien Wechsels vom FC Chelsea an den Rhein vor gut drei Wochen im Gange. So steuert der Verkauf der Dauerkarten auf eine Rekordmarke jenseits von 20 000 Tickets zu. Im Fan-Shop ist zudem das Ballack-Trikot mit der Nummer 13 ein Verkaufsschlager. «Davon ist schnell eine hohe vierstellige Zahl verkauft worden», berichtete Sprink. «Man sieht, Ballack elektrisiert.»

Bei dem medizinischen Check Ballacks ist mit den Vereinsärzten und Physiotherapeuten über die weitere Rehabilitation gesprochen worden. Der 98-malige Nationalspieler wird unter anderen im neuen Trainingszentrum in der BayArena, das ebenfalls am 14. Juli präsentiert werden soll, an seinem Comeback arbeiten.

«Michael Ballack wird der Patient 001 sein», sagt Sprink. Der Bayer-Kader wird vom 23. bis 30. Juli ein weiteres Trainingslager in St. Gallen (Schweiz) beziehen. Seine zukünftigen Mitspieler konnte Ballack noch nicht begrüßen. Die Werkself war am Morgen zu einem Testspiel bei Carl Zeiss Jena aufgebrochen.