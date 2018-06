München (dpa) - Zehn Monate nach dem Mord an Dominik Brunner beginnt heute vor dem Landgericht München der Prozess gegen zwei junge Männer. Der damals 17 Jahre alte Sebastian und der 18-jährige Markus sollen den 50-jährigen Manager am Münchner S-Bahnhof Solln zu Tode geprügelt haben, als er sich schützend vor vier Schüler stellte. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Vater Brunners nimmt als Nebenkläger am Prozess teil. Die Öffentlichkeit ist zugelassen. Die Anwälte könnten aber den Ausschluss beantragen.

