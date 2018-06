Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Cheftrainer Felix Magath bleibt im Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten um Investitionen für neue Spieler auf Konfrontationskurs mit der Vereinsspitze. Schalke habe in der vergangenen Saison, über den Daumen gepeilt, mindestens 30 Millionen eingespielt, sagte Magath, einen Tag vor dem Treffen mit seinem Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies. Um weiterhin in der Bundesliga oben mitspielen zu können und möglichst auch die Vorrunde der Champions League zu überstehen, müsse dieses Geld in die Mannschaft gesteckt.

