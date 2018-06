Washington (dpa) - Im Kampf gegen die hohen Staatsschulden hat US- Präsident Barack Obama einen neuen Budgetdirektor ernannt. Jacob Lew, zur Zeit enger Mitarbeiter von Außenministerin Hillary Clinton, solle den Posten übernehmen, sagte Obama in Washington. Sein Vorgänger Peter Orszag, der eineinhalb Jahre lang der oberste Haushalts- Aufseher im Weißen Haus war, hatte Ende Juni seinen Rücktritt eingereicht. Lew hatte die Stelle bereits von 1998 bis 2001 inne, am Ende der Amtszeit von Präsident Bill Clinton.

