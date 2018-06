Kapstadt (dpa) - Südafrikas Nationalheld Nelson Mandela will seinen 92. Geburtstag am kommenden Sonntag im Kreise seiner Familie zu Hause in Johannesburg feiern. Zu einem Geburtstagsständchen kämen aber auch 95 Kinder aus Mandelas Geburtsort Mvezo und Qunu, wo er aufgewachsen war, teilte Mandelas Enkel Nkosi Zwelivelile Mandela in Johannesburg mit. Zum Geburtstag des Friedensnobelpreisträgers am 18. Juli haben die Vereinten Nationen zum internationalen «Nelson- Mandela-Tag» aufgerufen.

