Stockholm (dpa) - Wie Schwedens Kronprinzessin Victoria ihren 33. Geburtstag am Mittwoch gefeiert hat, ist ein kleines Staatsgeheimnis geblieben. «Sie feiert ihn irgendwo in der Welt und genießt das Leben», sagte Hofsprecherin Nina Eldh wenig auskunftsfreudig in Stockholm.

Victoria hatte am 19. Juni Prinz Daniel (36), ihren früheren Fitnesstrainer Daniel Westling, geheiratet und ist seitdem mit ihm auf Hochzeitsreise. Zuletzt wurde das Paar vor knapp drei Wochen im Honeymoon auf einer kleinen karibischen Trauminsel von Reportern gesichtet.

Karibisch warm war es am Mittwoch auch auf der Ostseeinsel Öland, wo der Kronprinzessin in den vergangenen Jahren stets tausende und mitunter mehr als zehntausend Menschen am 14. Juli zum Geburtstag gratuliert hatten. Diese Glückwünsche nahmen am Mittwoch stellvertretend die Eltern, Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf, zusammen mit den Geschwistern der Thronfolgerin entgegen. Neben Prinz Carl Philip stand für diesen Termin auch Prinzessin Madeleine als Teilnehmerin im offiziellen Hof-Kalender.

Die 28-Jährige hatte ihre Verlobung mit dem Stockholmer Anwalt Jonas Bergström wenige Wochen vor Victorias Hochzeit nach Berichten über eine Affäre Bergströms aufgelöst.