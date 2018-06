Berlin (dpa) - Hannelore Kraft ist erst die dritte Frau an der Spitze eines deutschen Bundeslandes. Auch international sind Frauen in politischen Spitzenämtern noch immer rar: Eine Staatspräsidentin oder Regierungschefin haben derzeit nur 17 von weltweit mehr als 190 souveränen Ländern. In Finnland sind sogar beide Positionen mit Frauen besetzt.

