Osnabrück (dpa) - Nach dem Ausfall von Klimaanlagen in Zügen kritisieren Verbraucherschützer die Bahn. Zugleich fordern sie klare Zielvorgaben von der Politik. Wenn es um die Sicherheit der Fahrgäste geht, dürfe es keine Kompromisse geben, sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen Gerd Billen der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Vor dem Hintergrund der Ereignisse der vergangenen Tage habe man den Eindruck, dass nach wie vor Gewinne an falscher Stelle investiert würden und an falscher Stelle gespart werde.

