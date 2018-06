Inhalt Seite 1 — Apple reagiert auf Kritik am neuen iPhone Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Cupertino (dpa) - Apple reagiert auf die wachsende Kritik an seinem neuen iPhone-Modell und bereitet ein Software-Update vor. Das kalifornische Unternehmen kündigte für (den morgigen) Freitag überraschend eine Pressekonferenz an.

Den Apple-Entwicklern wurde eine erste Testversion des Betriebssystems iOS 4.1 zur Verfügung gestellt. Dabei soll unter anderem die Darstellung der Signalqualität auf dem Bildschirm präzisiert werden.

Zuletzt ist aber auch immer wieder die tatsächliche Empfangsqualität im Mobilfunknetz bemängelt worden. Die amerikanische Verbraucherschutzorganisation Consumer Union kritisierte in dieser Woche, dass es zu einem Signalverlust kommen kann, wenn das neue Apple-Handy so in der Hand gehalten wird, dass ein entscheidender Teil der integrierten Antenne verdeckt wird.

Das US-Gegenstück zur deutschen «Stiftung Warentest» äußerte Zweifel an der Erklärung von Apple, wonach es sich lediglich um eine ungenaue Anzeige und keinen wirklichen Defekt handeln soll.

Die Kritik am neuen iPhone stößt bei der Konkurrenz auf offene Ohren. Auf einer Microsoft-Konferenz verglich Chief Operating Officer (COO) Kevin Turner das iPhone 4 nach einem Bericht der Zeitschrift «ComputerWorld» mit den Problemen des eigenen Betriebssystems Windows Vista und sagte: «Es sieht so aus, als ob das iPhone 4 ihr Vista sein könnte, und das finde ich ok.»

Microsoft hat im Geschäft mit Smartphones Marktanteile eingebüßt, hofft nun aber auf ein Comeback mit dem geplanten Betriebssystem Windows Phone 7.

