Berlin (dpa) - Vertippen kann teuer werden im Online-Supermarkt: «Einmal wollte ich nur fünf Tomaten, und die haben mir fünf Kilo gebracht», erzählte der Schauspieler Christian Ulmen dem Berliner «Tagesspiegel».

Zufrieden war Ulmen aber trotzdem mit dem Service: «Die bringen das Zeug direkt in die Küche.»

Ob Tomaten, Kartoffeln oder ein Rindersteak - Shoppen im Online- Supermarkt ist in Deutschland bislang noch die Ausnahme: Nur rund ein halbes Prozent der mehr als 150 Milliarden Euro, die der Lebensmittelhandel in Deutschland 2009 umsetzte, wurden online erwirtschaftet, wie Olaf Ruik vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BLV) erklärt.

Bislang dominieren Delikatessen und Spezialitäten den Markt. Mit der Ankündigung des Online- Einzelhändlers Amazon, Essen und Getränke ins Sortiment aufzunehmen, kommt Bewegung in die Branche.

Mit rund 35 000 Produkten ging Amazon Anfang Juli auf den Markt, inzwischen sind es nach eigenen Angaben schon etwa 60 000: Von Gemüse, Fleisch und Fisch über Backwaren bis hin zu Delikatessen. Neben einem eigenen Angebot haben 60 Partner-Unternehmen ihre Produkte ins Netz gestellt. «Das ist die größte Auswahl an Lebensmitteln, die es in Deutschland online gibt», sagt der zuständige Amazon-Manager Christian Bubenheim. In den ersten Wochen nach dem Start belegen Kaffee-Kapseln für Espresso-Maschinen und Müsli die vorderen Verkaufsränge.

Manche Angebote sind anders als im Supermarkt: Bananen legt man beispielsweise nicht stückweise in den virtuellen Einkaufswagen, sondern zu je 180 Gramm. Nur Bananen zu kaufen, lohnt sich allerdings kaum - denn der Portionspreis von je nach Anbieter 32 bis 45 Cent steht in keinem Verhältnis zu den Versandkosten von 7,90 Euro.

Wie bei Büchern fallen die Versandkosten erst ab einem Gesamtpreis von 20 Euro weg. In Berlin und Frankfurt am Main liefert Amazon am selben Abend, sofern die Bestellung bis 11 Uhr eingegangen ist.