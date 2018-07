Genf/München (dpa) - Der Schweizer Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld hat dementiert, dass er 2012 aus dem Trainergeschäft aussteigen will. In der Münchner «tz» war der 61-Jährige mit dem Hinweis zitiert worden, er werde in zwei Jahren seine Karriere beenden. Am Abend distanzierte sich Hitzfeld davon.Er sei falsch zitiert worden, sagte er der Schweizer Nachrichtenagentur SI. Er habe lediglich gesagt, dass der Vertrag in der Schweiz sein letzter als Trainer sein werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.