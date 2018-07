Masar-i-Scharif (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg ist zu einem Kurzbesuch in Nordafghanistan eingetroffen. Er kam mit 16 Stunden Verspätung in Masar-i-Scharif an. Grund für die Verzögerung war eine Flugzeugpanne. Er musste deshalb in Kiew die Maschine wechseln. In Afghanistan will Guttenberg dabei sein, wenn der Truppe rund 40 US-Hubschrauber übergeben werden. Mit seinem Besuch will der Minister zur Motivation der Soldaten beitragen. In diesem Jahr hatte es viele Anschläge gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.