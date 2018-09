Kassel (dpa) - Sturmtief «Olivia» ist am Abend über den Westen und Süden Deutschlands hinweggefegt. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben. In einem Wald bei Kassel wurde ein Jäger von einem umstürzenden Baum erschlagen. An den Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf musste der Betrieb zeitweise unterbrochen werden. In Losheim im Saarland hinterließ eine Windhose auf 500 Metern Breite eine Schneise der Verwüstung. In den Niederlanden kam durch das Unwetter mindestens ein Mensch ums Leben. Auch aus Belgien wurden Verletzte gemeldet.

