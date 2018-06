Inhalt Seite 1 — ICE-Kühlung stößt bei 32 Grad an ihre Grenzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der Ausfall etlicher Klimaanlagen in Fernzügen gibt der Deutschen Bahn Rätsel auf. An mangelnder Wartung soll es nicht liegen. Auch ein systematischer technischer Fehler liege nicht vor, versicherte die bundeseigene Bahn am Donnerstag.

Der Verkehrskonzern räumte aber ein, dass bei den Modellen ICE 1 und 2 die volle Kühlleistung nur bei Außentemperaturen bis 32 Grad gewährleistet sei. Bei den Baureihen ICE 3 und ICE T liegt das Limit bei 35 Grad. Wird es heißer, kühlen die Anlagen schwächer.

Seit vergangenem Freitag seien bei insgesamt 5500 Fernzugfahrten in 48 Fällen Klimaanlagen ausgefallen, sagte Personenverkehrschef Ulrich Homburg am Donnerstagabend in Berlin. Im Regionalverkehr gebe es dagegen keine besonderen Auffälligkeiten, da die Klimaanlagen bei diesen Zügen anders ausgelegt seien. Am vergangenen Samstag waren in einem überhitzten ICE mehrere Schüler kollabiert, neun von ihnen wurden in Bielefeld ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gingen erste Strafanzeigen ein. Die Behörde ermittelt gegen den ICE-Zugchef wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung. Es geht um die Frage, ob der Mann den Zug früher hätte anhalten müssen, nachdem die Klimaanlage ausgefallen war. Für den Fahrgastverband Pro Bahn und den Bundesverband der Verbraucherzentralen könnten die defekten Anlagen ein Fall von fahrlässiger Körperverletzung sein.

Bahnvorstand Homburg sagte, gehäuft seien die Ausfälle in den vergangenen Tagen nur bei den 44 Zügen der ICE-2-Flotte aufgetreten, nicht jedoch bei den Modellen ICE 1, ICE 3 und ICE T. «Die Klimaanlagen haben bislang gemäß ihrer zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Auslegung ohne Auffälligkeiten funktioniert.» Sie seien «erst jetzt in Teilen der ICE-2-Flotte durch die extreme Hitze an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen».

Die Bahn hatte eine gemeinsame Arbeitsgruppe mit den Herstellern gebildet. Sie entdeckte bei den ICE 2 weder Mängel bei der Wartung noch bei der Konstruktion. «Wir haben nicht ein defektes Bauteil gefunden», sagte Homburg. «Warum diese Klimaanlagen ausfallen, das ist für uns nach wie vor nicht geklärt.» Offensichtlich entstehe in einem Kühlkreislauf ein Druck, der einen Sensor auslöse. Ab einer bestimmten Temperaturschwelle führe dies zu einer Abschaltung der Anlage. Später seien die Anlagen dann aber wieder funktionsfähig.

Die Auslegung auch der älteren Klimaanlagen habe zum Zeitpunkt der Beschaffung den Standards des Welteisenbahnverbandes UIC entsprochen. Die Kühlaggregate der neuen ICE-3-Generation, die von 2011 an eingesetzt werden, seien für bis zu 40 Grad ausgelegt.