London (dpa) - «Babe, I'm back again», «Schätzchen, ich bin zurück»: Diese Worte aus einem Take That-Hit wird Robbie seinen vier Bandkollegen wohl kaum zugeflüstert haben. Glaubt man den offiziellen Bildern und Videos aus dem Studio, ist aber alles ein bisschen wie früher.

Rund 15 Jahre nach der Trennung von Take That soll im November eine neue Platte von Williams, Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange und Mark Owen herauskommen. Ein Aus- und Rückblick mit den Songs, die die Briten weltberühmt machten:

«Pray»: Im «Beten» hatten sich die Fans lange geübt, denn nach der Trennung von Take That 1996 war eine wahre Hysterie vor allem unter den weiblichen Fans ausgebrochen. In Großbritannien hatten die Samariter sogar eine Notruf-Hotline eingerichtet. Bandmitglied Howard hatte später zugegeben, nach dem Aus Selbstmordgedanken gehabt zu haben. 2005 fanden zumindest vier der früheren Stars wieder zusammen, Williams allerdings weigerte sich, wieder mitzumachen. In den vergangenen Monaten war immer wieder spekuliert worden, er könnte seine Meinung ändern.

«Back for Good»: Ob Robbies Rückkehr ein «Zurück für Immer» ist, ist derzeit noch nicht klar. Zunächst wurde nur die neue Platte angekündigt. Mehrere Medien berichteten übereinstimmend, es könnte auch eine Tour geben. Offiziell gab es keine weiteren Informationen. Warum Robbie gerade jetzt seine Meinung geändert hat, sagt er nicht. Zeitungen spekulierten allerdings, die Wiedervereinigung könnte jedem der Fünf 10 bis 15 Millionen Pfund (11,9 bis 17,9 Mill. Euro) bringen.

«Never forget (where you've come here from)» - «Vergiss niemals, von wo aus Du hierher gekommen bist»: Take That war im Februar 1990 nach einem Vorsingen gegründet worden. Die Jungs, die damals alle um die 20 Jahre alt waren, kannten sich vorher nicht. Der Durchbruch kam 1992. Danach füllte die Teenie-Band die Stadien auch in Deutschland, sie verkaufte Millionen von Platten. Nach Streitereien verließ Robbie die Band 1995 und stieg spätestens mit «Angels» zum Megastar auf. Obwohl sie mittlerweile alle um die 40 Jahre alt sind, haben die anderen Bandmitglieder in der Viererbesetzung erfolgreich eine neue Karriere begonnen. Mit «Patience» gab es eine Hitsingle, die letzte Tour kam bei Fans und Kritikern gut an.

«Everything Changes» - «Alles verändert sich»: Nach den großen Erfolgen fielen vor allem Robbie und Mark tief. In den vergangenen Jahren waren von Robbie nur noch wenige Songs, dafür aber verrückte Geschichten über Ufos zu hören. Er versank in Medikamentensucht, nahm stark zu und musste in eine Entzugsklinik. Erst vor kurzem erschien er wieder erfrischt und gesund, was auch mit seiner Freundin Ayda Field in Verbindung gebracht wird. Schlagzeilen gab es stattdessen im März dieses Jahres um Mark, der zugab, seine Ehefrau mehrfach betrogen zu haben. Er hatte außerdem mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen. Gary, der musikalische Kopf der Band, verschwand zwischenzeitlich ganz von der Bildfläche und schrieb Songs für andere Musiker. Howard baute sich eine internationale Karriere als DJ auf.

«Shame»: «Scham» ist der Titel des Songs, an dem Robbie und Gary gerade zusammen arbeiten. Er soll auf einem «Greatest Hits» Album von Robbie erscheinen. Mit dem Titel könnten sie auf ihre Streitigkeiten anspielen, die über Jahre eine Wiedervereinigung der Band unmöglich erscheinen ließen. Beide berichteten jedoch, dass sie nach Gesprächen ihre Feindschaft beigelegt hätten und sich heute näherstünden als jemals zuvor.