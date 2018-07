Nürnberg (dpa) - US-Sängerin Pink ist bei einem Auftritt in Nürnberg von der Bühne gestürzt. Größere Verletzungen trug die 30- Jährige aber anscheinend nicht davon. Sie wurde zwar ins Krankenhaus gebracht, konnte das aber nach kurzer Untersuchung wieder verlassen. Pink selbst ließ ihre Fans wissen, dass nichts gebrochen sei. Sie habe aber Schmerzen. Heute Abend soll die Popsängerin eigentlich bei einem Open-Air am Schloss Salem in der Nähe vom Bodensee auftreten. Ob es dabei bleibt, ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.