Nashville (dpa) - Der amerikanische Songwriter Hank Cochran ist tot. Er starb im Kreis von Angehörigen und Freunden in seinem Haus in Hendersonville im US-Staat Tennessee. Cochran wurde 74 Jahre alt. Er schrieb zahlreiche Hits, darunter «I Fall To Pieces», «Make The World Go Away» und «Ocean Front Property». Berühmte Sänger wie Elvis Presley, Patsy Cline und Emmylou Harris griffen auf seine Songs zurück. Cochran arbeitete auch eng mit dem Country-Star Willie Nelson zusammen.

