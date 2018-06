London (dpa) - Sie haben ein paar Haare weniger, ein paar Falten und Tattoos mehr, können aber immer noch singen: Rund 15 Jahre nach der Trennung von Robbie Williams ist die Band Take That wieder komplett. Robbie Williams ist zurückgekehrt. Ob es wie in ihrem berühmten Song «Back for Good» ein «Zurück für Immer» ist, ließen die fünf Musiker zwar noch offen. Auf jeden Fall arbeiten sie aber derzeit an einem neuen gemeinsamen Album, wie sie offiziell bekanntgaben. Die Platte soll im November herauskommen.

