Hamburg (dpa) - Die Bischöfin der Nordelbischen Kirche, Maria Jepsen, gibt auf. Sie sieht wegen massiver Vorwürfe im Zusammenhang mit einer Jahrzehnte zurückliegenden Missbrauchsaffäre ihre Glaubwürdigkeit erschüttert und erklärte in Hamburg ihren Rücktritt. Ein Pastor in Ahrensburg soll vor allem in den 80er Jahren heranwachsende Jungen und Mädchen missbraucht haben. Die Bischöfin will von den Vorwürfen erst im Frühjahr 2010 erfahren haben; nach Medienberichten hatte sie jedoch bereits 1999 einen Hinweis erhalten. In Kirchenkreisen wurde Jepsens Rücktritt mit Bedauern aufgenommen.

