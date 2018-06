Winokurow gewinnt 13. Etappe der Tour de France

Revel (dpa) - Alexander Winokurow hat am Samstag die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Kasache siegte nach 196 Kilometern von Rodez nach Revel. Er hatte sich 7200 Meter vor dem Ziel abgesetzt und holte sich seinen ersten Tour-Etappensieg seit seit seiner Doping-Verbannung 2007. Den Spurt der Verfolger gewann der Brite Mark Cavendish vor dem Italiener Alessandro Petacchi. Spitzenreiter der 97. Frankreich-Rundfahrt blieb der Luxemburger Andy Schleck, der das Gesamtklassement weiterhin mit 31 Sekunden vor dem Spanier Alberto Contador anführt.

Medien: Real Madrid an Özil und Gomez interessiert

Madrid (dpa) - Nach Sami Khedira hat Real Madrid nun angeblich auch Mesut Özil und Mario Gomez im Visier. Wie die Sportzeitung «As» am Samstag berichtete, habe der spanische Fußball-Rekordmeister eine Verpflichtung des Spielmachers von Werder Bremen bereits in die Wege geleitet. Demnach verlange Werder eine Ablöse von 16 Millionen Euro. Nach Informationen des Konkurrenzblatts «Marca» ist Real auch an einer Verpflichtung von Stürmer Mario Gomez vom FC Bayern München interessiert.

Eisschnellläuferin Anschütz-Thoms beendet Karriere

Erfurt (dpa) - Nach Anni Friesinger-Postma hat auch die zweifache Olympiasiegerin Daniela Anschütz-Thoms ihre Eisschnelllauf-Karriere beendet. Die Entscheidung der 35-Jährigen teilte ihr Management am Samstag mit. «Ich wollte immer den Absprung schaffen, wenn ich noch erfolgreich bin. Das ist mir mit den Olympischen Spielen in Vancouver gelungen», sagte die Erfurterin. «Viele neue und interessante Aufgaben warten auf mich. Zudem lassen meine Knie- und Rückenprobleme kein professionelles Training mehr zu.»

Heidler zum 6. Mal in Serie Hammerwurf-Meisterin