Inhalt Seite 1 — Hamburgs Regierungschef steht vor Rücktritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg/Berlin (dpa) - Hamburgs Regierungschef Ole von Beust (CDU) steht vor dem Rücktritt. Der 55-Jährige werde seine Entscheidung wahrscheinlich an diesem Sonntag erklären, wie die Nachrichtenagentur dpa am Samstag aus der Partei erfuhr. Die SPD in Hamburg forderte für den Fall eines Rücktritts Neuwahlen.

Am Sonntagnachmittag will Beust an einer Sitzung des CDU- Landesvorstandes (16.00) teilnehmen. Ob er sich im Anschluss oder später im Rathaus äußern wird, war zunächst unklar. Aus der CDU- Zentrale hieß es nur, die Sitzung stehe im Zusammenhang mit dem Volksentscheid zur Schulreform am Sonntag.

Die «Bild»-Zeitung und das «Hamburger Abendblatt» (Samstag- Ausgaben) berichteten ebenfalls, der Politiker werde sein Amt aufgeben. Von Beust habe private Gründe, schrieb das «Hamburger Abendblatt». Den Posten des Ersten Bürgermeisters hatte Beust einst als das «schönste der Welt» bezeichnet.

Mit Beust würde binnen eines Jahres der sechste CDU-Regierungschef eines Bundeslandes gehen. Zunächst trat im vergangenen Herbst Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus nach einer verlorenen Landtagswahl zurück. Danach wechselte Baden-Württembergs Regierungschef Günther Oettinger in die EU-Kommission, Roland Koch (Hessen) erklärte seinen Rücktritt, Christian Wulff (Niedersachsen) wurde Bundespräsident und Jürgen Rüttgers (Nordrhein-Westfalen) wurde abgewählt.

Laut «Bild»-Zeitung will Beust zum 25. August zurücktreten. In den Medien wird seit Monaten darüber spekuliert, dass Beust amtsmüde sei. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Samstag in China war, wollte sich nicht zu dem Thema äußern und verwies auf die Landesvorstandssitzung am Sonntag.

Als wahrscheinlichster Nachfolger von Beust gilt Innensenator Christoph Ahlhaus. Der 40-Jährige leitet die Behörde seit zwei Jahren und steht dem einflussreichen Kreisverband Nord in der Hansestadt vor. Partei- und Fraktionschef Frank Schira hatte erklärt, er strebe keine weiteren Ämter an.

Die Sitzung des CDU-Landesvorstandes ist nur wenige Stunden vor Bekanntwerden des Ergebnisses eines Volksentscheids angesetzt, mit dem eine Bürgerinitiative das Kernstück der umstrittene Schulreform in der Hansestadt, die sechsjährige Primarschule, kippen will. Beust hatte sich gegen starken Widerstand aus Teilen der CDU für diese Reform eingesetzt, die mit dem Koalitionspartner GAL vereinbart worden war. Laut «Hamburger Abendblatt» will Beust im Landesvorstand aber erklären, dass zwischen seiner Entscheidung zum Rücktritt und dem Ausgang des Volksentscheids kein Zusammenhang bestehe.