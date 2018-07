Inhalt Seite 1 — Merkel: Neue Offenheit und Kritikkultur mit China Seite 2 Auf einer Seite lesen

Xi'an (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao sehen eine neue Offenheit in ihren politischen Beziehungen.

Die beiden Regierungschefs trafen sich am Samstag in Xi'an im Nordwesten Chinas zu einem öffentlichen und ungewöhnlich kritischen Gespräch mit deutschen und chinesischen Unternehmern. Diese warfen sich vor, im jeweils anderen Land einen schwierigen Marktzugang zu haben. China beklagte - wie zuvor schon Russland - deutsche Visa-Bestimmungen als hinderlich für ein Engagement der Wirtschaft. Merkel würdigte die Offenheit des Gesprächs als wichtige Entwicklung.

Merkel feierte am Samstag ihren 56. Geburtstag. Wen schenkte ihr die Nachbildung einer silbernen Weinkaraffe aus der Tang-Dynastie (618-907 n. Chr.). Das Original steht in einem Museum in Xi'an. Merkel erfuhr von Wen, dass sie nach dem chinesischen Horoskop im Jahr des Pferdes geboren wurde. Solche Karaffen - auf Merkels Geschenk ist ein Pferd abgebildet - seien einst von Nomaden für die Bewirtung ihrer Gäste verwendet worden. «Das ist ein sehr schönes Geschenk», bedankte sich Merkel. Wen begleitete Merkel auch am zweiten Tag ihres China-Besuches. Merkel lud ihn nach Berlin ein.

Nahe Xi'an besichtigte Merkel die weltberühmte Terrakotta-Armee und zeigte sich tief beeindruckt. Die etwa 7600 Figuren waren 1974 bei Brunnenbohrungen entdeckt worden. Sie stammen aus der Zeit des ersten Kaisers Qin Shi Huangdi, der von 221 bis 210 vor Christus regierte. Merkel sagte, Deutschland habe Hochachtung vor der chinesischen Kultur. «Ich werde in Deutschland dafür werben, dass wir mehr verstehen von dieser Geschichte.» Chinesen wüssten von Deutschland mehr als Deutsche von China.

Merkel sprach von einer «neuen Etappe» in den Beziehungen. «Wir sind uns (...) in vielen Argumenten näher gekommen.» In den Gesprächen werde nicht um den heißen Brei geredet. Wen sagte, die gemeinsamen Anstrengungen seien wichtig und erfolgreich. Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) sagte, eine Lehre der Vergangenheit sei, dass Deutschland und China mehr miteinander reden müssten.

Deutsche Topmanager beklagten mangelnden Patentschutz und Zugangsbeschränkungen für den chinesischen Markt. Chinesische Konzernchefs kritisierten die deutschen Visa-Bestimmungen und forderten die Vertiefung der Elbe vor Hamburg, um mit großen Containerschiffen den Hafen nutzen zu können.

Merkel stellte ihrerseits die Frage, ob der Zugang zu Rohstoffen in China verbessert werden könne. Wen sicherte Erleichterungen bei Genehmigungsverfahren auf regionaler Ebene zu und appellierte an deutsche Betriebe, China bei der wirtschaftlichen Erschließung seines Westens zu unterstützen.