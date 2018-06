Berlin (dpa) - Bei längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke will Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle den Stromkonzernen mindestens die Hälfte der zusätzlichen Gewinne abknöpfen. «Mindestens 50 Prozent der daraus entstehenden Zusatzgewinne würden abgeschöpft, um zum Beispiel Speichertechnologien, neue Leitungssysteme und Elektromobilität zu fördern», sagte der FDP- Politiker der Zeitung «BZ am Sonntag». Der Großteil davon solle in den Ausbau erneuerbarer Energien gesteckt werden, sagte er hier mit Blick auf die vom Staat abgeschöpften Zusatzgewinne der Energiekonzerne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.