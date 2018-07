Inhalt Seite 1 — Ole von Beust tritt zum 25. August zurück Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg (dpa) - Hamburgs Regierungschef Ole von Beust (CDU) tritt zurück. Nach fast neun Jahren im Amt kündigte er am Sonntag in der Hansestadt an, seinen Posten zum 25. August aufzugeben. Es sei ein «vernünftiger Zeitpunkt», erklärte der 55-Jährige, dem seit längerem nachgesagt wurde, amtsmüde zu sein.

Nachfolger soll der bisherige Innensenator Christoph Ahlhaus (CDU) werden. Die Kanzlerin und CDU- Chefin Angela Merkel, die laut Beust unterrichtet war, verliert damit den sechsten CDU-Landesregierungschef innerhalb eines Jahres. CDU- Generalsekretär Hermann Gröhe sprach von einem großen Verlust für die Stadt Hamburg und die CDU.

Zusammen mit Beust geben auch die parteilose Kultursenatorin Karin von Welck und Senatskanzleichef Volkmar Schön ihre Ämter auf.

Beust gilt als Architekt von Deutschlands erster schwarz-grünen Koalition auf Landesebene. Die Zukunft dieses Bündnisses ist jetzt offen. Die Grünen (GAL) reagierten zurückhaltend auf den Beschluss, Ahlhaus zum Nachfolger zu machen. Sie verlangten, dieser müsse Beusts liberale Politik fortsetzen. «Wir erwarten ein klares Bekenntnis zum Koalitionsvertrag», sagte GAL-Fraktionschef Jens Kerstan. Die Grünen- Bundesvorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir betonten: «Es kann nach dieser Zäsur keinen Automatismus geben.» Die schwarz-grüne Koalition in Hamburg habe gut gearbeitet und viele Projekte für die Stadt angeschoben. «Die CDU muss nun deutlich machen, dass sei auch künftig diesen Weg moderner Stadtpolitik verfolgen wird.»

Hamburgs SPD-Vorsitzender Olaf Scholz sprach sich indirekt für Neuwahlen aus. «Jedenfalls wäre es ein großer Fehler, über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg jetzt einen Bürgermeister einzusetzen, der irgendwo im Hinterzimmer gefunden wurde», sagte er im «Hamburg Journal» des NDR Fernsehens. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte, das erste schwarz-grüne Experiment lasse sich nicht erfolgreich fortsetzen. «Die Grünen müssen sich ernsthaft fragen, ob sie mit diesem Bündnispartner in eine äußerst unsichere Zukunft marschieren wollen. Dieses Bündnis kann für sie nicht mehr attraktiv sein.»

Beust sagte in einer kurzen Erklärung im Rathaus der Hansestadt: «Die biblische Erkenntnis, alles hat seine Zeit, gilt auch für Politiker. Selbstverständlich gilt sie auch für mich.» Deshalb habe er sich nach mehr als 32 Jahren in der Politik entschieden, bei der nächsten Bürgerschaftswahl 2012 nicht mehr als Bürgermeisterkandidat anzutreten.

Er sei bereits viermal Spitzenkandidat der Hamburger Union gewesen. Ein fünftes Mal widerspreche der politischen Vernunft. Der jetzige Zeitpunkt sei für seinen Rückzug vernünftig. Während der Finanz- und Wirtschaftskrise wäre ein Rückzug verantwortungslos gewesen. Dies gelte auch für die Zeit während des Werbens um die Schulreform. Das Ergebnis des Volksentscheids hierzu sei auch sein Ergebnis, sagte Beust kurz vor Schließung der Wahllokale.