Berlin (dpa) - Die zu erwartenden Ernteausfälle werden die Nahrungsmittelpreise ansteigen lassen. Davon geht Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner aus. Es sei denkbar, dass auch für Grundnahrungsmittel das Preisniveau etwas steige, sagte sie der «Bild am Sonntag» weiter. In einigen Regionen Deutschlands sind die Getreideschäden ihren Angaben zufolge schon jetzt extrem. Der zu nasse und zu kalte Frühling habe zum Beispiel verhindert, dass die Wurzeln weit genug in die Erde wachsen.

