Inhalt Seite 1 — Beust-Rücktritt verunsichert Union Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Hamburg (dpa) - Hamburgs scheidender CDU-Regierungschef Ole von Beust hat seinen Rücktritt verteidigt. «Jeder ist im Land ersetzbar. In Berlin ist auch jeder ersetzbar», sagte von Beust am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin.

«Es gibt für einen Rückzug aus der Politik hier nie einen richtigen Zeitpunkt, weil es immer Probleme gibt.» Nach dem sechsten Abgang eines Unions- Ministerpräsidenten binnen eines Jahres wächst in der Partei aber die Angst vor einem Erosionsprozess.

Davor warnte etwa CDU-Präsidiumsmitglied Philipp Mißfelder. Leider gebe es derzeit den Eindruck, dass auch gute Leute, die man in der CDU-Führung dringend brauchte, eher etwas anderes machen wollten als sich der Partei zu verpflichten. «Ich wünsche mir, dass auch dort etwas mehr Teamgeist herrscht, als das momentan der Fall ist», sagte der Chef der Jungen Union. Beusts Rücktritt sei zwar eine private Entscheidung. «Trotzdem: In der Summe entsteht der Eindruck eines Erosionsprozesses. Und den gilt es zu vermeiden, wenn wir erfolgreich in den nächsten Monaten sein wollen.»

Beust hatte am Sonntag seinen Rücktritt zum 25. August erklärt - am Tag der Niederlage eines Volksentscheids über längeres gemeinsames Lernen in Schulen. «Die CDU ist meine Heimat, nicht nur meine politische Heimat», sagte er am Montag. «Die CDU ist lange auch die Korsettstange meines Lebens gewesen.»

Der Christdemokrat, der die erste schwarz-grüne Koalition auf Länderebene mitgestaltet hatte, räumte aber auch ein: «Ich kann die Irritationen bei den Grünen verstehen.» Sein Nachfolger werde aber so vertrauensvoll und effektiv mit den Grünen zusammenarbeiten wie er. «Ich sehe absolut keine Gefährdung von Schwarz-Grün.» Nachfolger in Hamburg soll Innensenator Christoph Ahlhaus (CDU) werden.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder warnte vor Panikmache. «Ich würde das nicht so dramatisch sehen», sagte er im «ARD-Morgenmagazin» (Montag). In Parteien gebe es immer wieder personelle Veränderungen und Erneuerungen. «Ich bedaure, dass Ole von Beust gesagt hat, er macht nicht mehr weiter, aber man muss diese Entscheidung akzeptieren.» Die Amtsrücktritte hätten nichts mit dem Führungsstil von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu tun, so Kauder. Sie führe Partei und Regierung «außerordentlich erfolgreich».

Hessens Ministerpräsident Roland Koch wies den Eindruck einer Erosion zurück. «Das ist ein Veränderungsprozess in einer Partei, die lange regiert hat.» Er sehe keine Gefahr für künftige schwarz-grüne Bündnisse. Auch Mißfelder sagte, Schwarz-Grün hänge an Inhalten und nicht an Personen.