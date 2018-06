Mainz (dpa) - Der Kabarettist Frank-Markus Barwasser («Erwin Pelzig») wird am 19. Oktober sein Debüt als festes Mitglied der ZDF- Politsatire «Neues aus der Anstalt» geben. Barwasser erklärte am Montag in einer Mitteilung des Senders: «Als Gast in der Anstalt habe ich mich schon bislang immer sehr wohl gefühlt, weil Urban Priol ein echter Teamspieler ist.»

Er freue sich sehr auf die Arbeit. ZDF- Programmdirektor Thomas Bellut zeigte sich sehr zufrieden mit dem Neuzugang. «Ich finde es großartig, dass wir Frank-Markus Barwasser für das Team der Sendung gewinnen konnten und dass die Anstalt im Herbst mit einem so hochkarätigen Neuzugang ihre Pforten wieder öffnet.»

Priol bezeichnete seinen neuen Partner als «blitzgescheiten Kopf, der politisch denkt, schreibt und spielt.» Barwasser wird in der Sendung Nachfolger von Georg Schramm. Der hatte nach 36 Folgen zur Sommerpause aufgehört, um sich stärker auf seine Solo-Bühnenprogramme zu konzentrieren. Barwasser soll im ZDF außerdem vom kommenden Jahr an eine satirische Talksendung bekommen.