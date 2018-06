Offenbach (dpa) - Heute scheint in Deutschland verbreitet und länger anhaltend die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte, bilden sich im Tagesverlauf gebietsweise einige Quellwolken, die aber das freundliche Sommerwetter kaum trüben. Einzige Ausnahme sind der äußerste Norden und Südosten des Landes, wo zeitweise ein paar mehr Wolken durchziehen.

Bei schwachem Wind steigt die Temperatur auf Werte zwischen 23 und 30 Grad. In den Bergen gibt es Werte um 20 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt der Himmel meist nur leicht bewölkt oder klar. Die Luft kühlt auf 17 bis 13 Grad ab, in ungünstigen Lagen teils bis 10 Grad.