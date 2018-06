Berlin (dpa) - Hamburgs scheidender CDU-Regierungschef Ole von Beust hat seinen Rücktritt gegen Kritik verteidigt. «Jeder ist im Land ersetzbar. In Berlin ist auch jeder ersetzbar», sagte von Beust am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin.

«Es gibt für einen Rückzug aus der Politik hier nie einen richtigen Zeitpunkt, weil es immer Probleme gibt.» Nach seiner eigenen Einschätzung hat er seine Pflicht «neun Jahre lang sehr erfolgreich» getan. Er räumte aber ein, dass es Verunsicherung für das Bündnis von CDU und Grünen in Hamburg geben könne. «Ich will absolut keine Gefährdung von Schwarz-Grün.» Er könne aber die Irritationen verstehen.