Hamburg (dpa) - Für den athenischen Ladenbesitzer Stavros (Antonis Kafetzopoulos) läuft es nicht besonders: Sein Kiosk wirft nicht genug ab, und um seine Mutter muss er sich nach einem Schlaganfall auch noch kümmern. Um sich abzulenken, beobachtet Stavros mit seinen Kumpanen tagtäglich das Treiben der Chinesen auf der gegenüberliegenden Seite.

Als er eines Tages nach Hause kommt, hat seine Mutter den Albaner Marenglen (Anastas Kozdine) bei sich aufgenommen, der etwa in seinem Alter ist. Und dann fängt die Mama auch noch an, albanisch zu sprechen und Marenglen für ihren verlorenen Sohn zu halten. Die warmherzige Komödie von Regisseur Filippos Tsitos hat unter anderem beim Internationalen Filmfestival in Locarno den Preis der Ökumenischen Jury gewonnen.

(Kleine Wunder in Athen, Griechenland, Deutschland 2009, 103 Min., FSK o. A., von Filippos Tsitos, mit Antonis Kafetzopoulos, Anastas Kozdine)

www.kleinewunderinathen.de