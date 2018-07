New York (dpa) - Der Western-Schauspieler James Gammon ist tot. Er starb bereits am Freitag in Kalifornien, wie eine lokale Zeitung berichtete. Der Darsteller wurde 70 Jahre alt und litt seit längerem an Krebs. Weltweit bekannt wurde Gammon als Filmvater von Don Johnson in der Krimiserie «Nash Bridges». Zuvor sah man ihn zumeist auf dem Pferd: Als harter Cowboy mit gewaltigem Schnurrbart und rauer Stimme ritt er durch Dutzende Western, unter anderem in Serien wie «Bonanza» oder Kinoklassikern wie «Silverado».

