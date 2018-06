New York (dpa) - New York stöhnt unter einer Bettwanzenplage. Die kleinen Tiere erobern nicht nur Tausende Schlafzimmer, sondern scheinbar alle Bereiche des Lebens. Jetzt musste sogar ein «Victoria's-Secret»-Laden in Manhattan den Kampf gegen die Blutsauger aufnehmen. Dabei machte der edle Dessousladen, für den auch Heidi Klum Werbung macht, kurzen Prozess: Sämtliche betroffene Unterwäsche wurde nach einem NBC-Bericht vernichtet. Die nur wenige Millimeter großen «Bed Bugs» können Hautreizungen und Entzündungen verursachen.

