Berlin (dpa) - Arbeitnehmer in Deutschland melden sich häufiger krank. In den ersten sechs Monaten 2010 sind die Krankenstände in den Betrieben auf den höchsten Halbjahresstand seit fünf Jahren gestiegen. Das berichtet die Zeitung «Die Welt». Demnach fehlten die Arbeitnehmer im Schnitt 3,5 Prozent der Sollarbeitszeit. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das ein Anstieg um zehn Prozent. Experten erklärten das vor allem mit der besseren konjunkturellen Lage. Dadurch hätten die Beschäftigten weniger Angst, den Job zu verlieren.

