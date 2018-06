Inhalt Seite 1 — Wulff will für Politik begeistern und Brücken bauen Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Der neue Bundespräsident Christian Wulff will Brücken in der Gesellschaft bauen und die Menschen in Deutschland wieder mehr für Politik begeistern.

«Mir ist es wichtig, Verbindungen zu schaffen: zwischen Jung und Alt, zwischen Menschen aus Ost und West, Einheimischen und Zugewanderten, Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Arbeitslosen, Menschen mit und ohne Behinderung», sagte er am Freitag nach seiner Vereidigung bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat in Berlin.

Wulff ist zehntes deutsches Staatsoberhaupt und mit 51 Jahren der bislang jüngste Präsident. Er folgt auf Horst Köhler, der nach sechs Jahren im Amt Ende Mai wegen Kritik an Äußerungen zum Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan überraschend zurückgetreten war.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wertet die Schlappe bei der Wahl von Wulff als Aufforderung an die Regierung, die Probleme zu lösen. Im RTL-Sommerinterview zeigte sie sich zuversichtlich: «Wir werden viel Freude an unserem neuen Präsidenten haben (...) Er wird Orientierung geben.» Ihr sei auch Wulffs Verwurzelung als Politiker wichtig gewesen. Zudem habe sie einen Präsidenten gewollt «mit einem jungen Geist und mit einer jungen Familie».

Wulff war am Mittwoch erst im dritten Wahlgang gewählt worden, weil ihm bis zum Schluss eigene Wahlmänner und -frauen die Unterstützung versagten. Während er vor seiner Wahl in Umfragen noch hinter seinem Gegenkandidat Joachim Gauck lag, startete Wulff wenige Tage später mit hoher Anerkennung bei den Bürgern ins Amt. Im ARD- Deutschlandtrend waren mehr als zwei Drittel der Befragten der Meinung, er werde ein guter Präsident.

Wulff, der sich beim Amtseid versprach und ein zweites Mal zur Eidesformel ansetzen musste, sagte mit Blick auf die Politikverdrossenheit, die Parteien und ihre Jugendorganisationen seien «viel besser als ihr Ruf». Er wolle die Menschen dafür begeistern, sich wieder stärker an der politischen Willensbildung zu beteiligen. Als Möglichkeiten nannte Wulff etwa kommunalpolitische Bürgerentscheide oder Bürgerforen im Internet.

Der Bundesregierung wie auch der früheren großen Koalition bescheinigte Wulff in der Finanz- und Wirtschaftskrise gute Arbeit. Jetzt müsse dafür gesorgt werden, dass sich Krisen diesen Ausmaßes nicht wiederholten. «Darum ist es wichtig, die Verursacher der Bankenkrise in Haftung zu nehmen und den Finanzmärkten endlich gute Regeln zu geben.» Dies könne «nur in europäischer und in internationaler Zusammenarbeit gelingen.» Ähnlich wie Köhler warnte er vor «Raubritterkapitalismus» und Ellbogengesellschaft.