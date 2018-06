Palo Alto (dpa) - Der Computerkonzern Hewlett-Packard hat die Übernahme des Smartphone-Pioniers Palm abgeschlossen. Nun kann HP den geplanten Angriff auf die Rivalen im boomenden Markt der Multifunktions-Handys beginnen.

Die Hoffnungen von HP ruhen dabei auf Palms Betriebssystem WebOS. Auf dieser Basis soll eine ganze Familie neuer Smartphones entstehen. Der weltgrößte Computer-Hersteller wolle mit Palm «aggressiv» in den 100 Milliarden Dollar schweren Markt der Smartphones und vernetzer Geräte vorpreschen, erklärte HP am Donnerstag im kalifornischen Palo Alto.

Insgesamt 1,2 Milliarden Dollar (knapp eine Mrd Euro) hatte sich der Konzern das Unterfangen kosten lassen. Der Anstoß für den Kauf kam von Palm selbst. Das Unternehmen drohte von Branchengrößen wie Apple mit seinem iPhone oder RIM mit seinen Blackberrys erdrückt zu werden.

Palm-Chef Jon Rubinstein bleibt wie von HP gehofft an Bord. Er führt die neue Tochter weiter. Der Manager war vor drei Jahren von Apple herübergewechselt. Rubinstein gilt nicht nur als ein führender Erfinder von Apples Musikspieler iPod, sondern hatte auch später bei der Entwicklung des Erfolgshandys iPhone mitgearbeitet.

Palm ist einer der Pioniere bei Kleincomputern, verpasste aber den Anschluss bei den Multimedia-Handys und verlor in den vergangenen Jahren beständig an Boden. Nicht zuletzt fehlte es an Ressourcen, um Neuentwicklungen in den Markt zu drücken.

Mit der Finanzkraft von HP will Rubinstein nun an alte Erfolge anknüpfen. Rote Zahlen sollen der Vergangenheit angehören. Palm hat eine Reihe grundlegender Technologien für Smartphones entwickelt und hält die Patente darauf. Das machte den Kauf für HP zusätzlich attraktiv. Zudem hat der Name Palm - vor allem in den USA - immer noch einen guten Klang.