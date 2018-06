Wulff will Deutsche für Politik begeistern

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff will Brücken in der Gesellschaft bauen. Außerdem will er die Deutschen wieder mehr für Politik begeistern. Das sagte Wulff nach seiner Vereidigung bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat in Berlin. Er ist das zehnte Staatsoberhaupt der Bundesrepublik. Der 51-Jährige startet mit hoher Anerkennung bei den Bürgern in sein neues Amt. Im ARD- Deutschlandtrend waren mehr als zwei Drittel der Befragten der Meinung, Wulff werde ein guter Präsident.

Krankenversicherung wird teuerer

Berlin (dpa) - Für die 50 Millionen Beitragszahler wird die gesetzliche Krankenversicherung teurer. Der Beitragssatz soll wieder auf 15,5 Prozent steigen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen zu gleichen Teilen belastet werden. Darauf hat sich die Spitzenrunde von Union und FDP in Berlin grundsätzlich verständigt. Grund ist das drohende Milliardenloch bei den Krankenkassen. Bis Dienstag sollen letzte Details geklärt werden, hieß es aus Koalitionskreisen. Mitte 2008 war der Beitragssatz von 15,5 auf 14,9 Prozent gesenkt worden.

Bundestag beschließt Verbot riskanter Börsenwetten

Berlin (dpa) - Spekulanten haben bei riskanten Börsenwetten in Deutschland künftig weniger Spielraum. Der Bundestag billigte das Verbot für alle «ungedeckten Leerverkäufe». Mit dem nationalen Alleingang will Schwarz-Gelb Übertreibungen und Missbrauch verhindern. Finanzakteure dürfen künftig nur noch mit Aktien, Staatsanleihen und Kreditversicherungen handeln, die sie selbst besitzen oder sich geliehen haben. Experten und Opposition halten das Verbot für wirkungslos. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Deutscher bei Kämpfen in Kundus getötet